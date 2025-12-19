Programmi TV venerdì 19 dicembre 2025 | musica soap e film

Scopri cosa guardare stasera in TV, venerdì 19 dicembre 2025. Tra musica, soap e film, la programmazione offre appuntamenti imperdibili: da “The Voice Senior” su Rai 1 a “Io sono Farah” su Canale 5, fino al classico “Lo squalo” su Iris. Una serata ricca di intrattenimento per ogni gusto, con la guida completa delle proposte televisive del giorno.

“The Voice Senior” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Lo squalo” su Iris. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 19 dicembre 2025. La serata televisiva di venerdì 19 dicembre 2025 propone su Rai 1 la musica con The Voice Senior, il talent dedicato alle voci over 60 che regala emozioni e storie di vita autentiche. Rai 2 punta invece sull’avventura con il live action Disney Mulan, un film epico che celebra coraggio e determinazione. Su Rai 3 spazio alla cultura con il documentario Pupi Avati. Che cinema la vita!, un omaggio al grande regista italiano. Il prime time di Canale 5 propone la fiction Io sono Farah, che affronta temi di identità e resilienza, mentre Italia 1 trasmette in diretta la finale di Supercoppa Italiana Bologna-Inter, appuntamento calcistico di grande prestigio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

