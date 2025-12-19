Progetto Andrea Il presepe delle bambine

Il Progetto Andrea, nato dalla collaborazione tra realtà locali e il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F., dà vita a un presepe speciale realizzato dalle bambine. Un’opera che unisce creatività e tradizione, simbolo di comunità e speranza, e che invita a riscoprire il valore dell’arte e dell’impegno condiviso.

Il Progetto Andrea è stato realizzato in collaborazione tra alcune realtà del territorio e il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no per rendere omaggio alla grande tradizione fiorentina di accoglienza, cura e assistenza dell’infanzia bisognosa, in particolare di quella in cerca di una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Giornata delle Bambine e delle Ragazze: ad Ancona gli alunni delle FAIANI lavorano al "Giardino del Rispetto" Leggi anche: RiCreAzioni: progetto per bambine e bambini con disabilità e per le loro famiglie La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Si accendono le luci del presepe vivente di Montaperto: oltre mille bambini protagonisti; Spazi dedicati ai minori negli istituti penitenziari di Fuorni, Eboli e Lauro: il progetto di “S.Av.E.L.ove CuriAmo la relazione”; Distrutto il presepe di Stezzano realizzato da bambine e bambini: la risposta gentile della scuola; Dalla lirica hi-tech ai presepi viventi: cosa fare nel weekend trapanese. Lo spettacolo del presepe vivente dei bambini in Piazza del Popolo: "Ci danno speranza, Santo Natale a tutti" - Come da tradizione giovedì 18 dicembre, in Piazza del Popolo è andata in scena la ventiduesima edizione del presepe vivente, organizzato dalle scuole del Sacro Cuore. cesenatoday.it Presepe danzante con bimbi di etnie e fedi diverse: un segno ammirabile - un presepe vivente è sempre un bell’evento; quello che si realizzerà oggi, giovedì 19 dicembre, a Padova alle ore 14. avvenire.it Un presepe di lattine nella Pieve. L’aiuto ai bambini malati di Beirut - Questa volta i bambini e le bambine della scuola di catechismo della parrocchia si sono superati, hanno creato e costruito un suggestivo e originale presepe non con i soliti personaggi di gesso, di ... lanazione.it Novità in arrivo! Un bolla POP di un progetto marchiato Andrea Moser 100%pazzia 0% dosaggio Venite a provare la nuova bolla che entra in carta oggi! #wine #andreamoserwinemaker #ristorantecaprino #ristorante - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.