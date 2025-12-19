Produzione e commercio di armi arriva l' ok all' emendamento del governo in manovra

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento del Governo che amplia le basi e i programmi strategici della Difesa, segnando un importante passo avanti nella produzione e nel commercio di armi. Questa decisione rafforza l’impegno nazionale nel settore, aprendo nuove prospettive per la sicurezza e la capacità di difesa del paese.

Arriva l’ok della commissione Bilancio del Senato all’ emendamento riformulato dal Governo sull' ampliamento di basi e programmi strategici della Difesa. "Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma, con uno o più decreti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

