Produzione e commercio di armi arriva l' ok all' emendamento del governo in manovra
La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento del Governo che amplia le basi e i programmi strategici della Difesa, segnando un importante passo avanti nella produzione e nel commercio di armi. Questa decisione rafforza l’impegno nazionale nel settore, aprendo nuove prospettive per la sicurezza e la capacità di difesa del paese.
Arriva l’ok della commissione Bilancio del Senato all’ emendamento riformulato dal Governo sull' ampliamento di basi e programmi strategici della Difesa. "Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma, con uno o più decreti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
