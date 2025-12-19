Il governo punta a includere nella Manovra misure che facilitino la produzione e il commercio di armi, evidenziando un approccio che combina austerità e potenziamento della difesa. Un’operazione che suscita dibattito, svelando ambizioni di rafforzamento militare in un contesto economico complesso e segnato da scelte strategiche controverse.

© Lanotiziagiornale.it - “Produrre e commerciare più armi”: il governo tenta il blitz nella Manovra

Non solo una Manovra votata all’Austerity per avere poi i margini necessari per aumentare le spese per la Difesa. Il governo, in una riformulazione di una serie di emendamenti alla legge di Bilancio, indica esplicitamente come obiettivo quello di “tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma”. La proposta di modifica prevede, così a tal fine, che con uno o più decreti del ministro della Difesa di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “sono individuate anche con funzioni ricognitive e comunque nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Il governo infila nella Manovra 2026 una legge per produrre più armi: cosa cambia

Leggi anche: Quanti soldi ci sono per comprare armi nella Manovra 2026 del governo Meloni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il governo vuole produrre più armi e infila nella Manovra una legge per convertire le fabbriche - Bisogna "rafforzare le capacità industriali della difesa" per aumentare la "produzione" e il "commercio di armi" ... fanpage.it