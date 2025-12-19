Procura di Modena anche un' agente della Locale di Fiorano distaccata in corso Canalgrande

Martedì 16 dicembre, presso il corso Canalgrande di Modena, si è svolta la firma di un protocollo d'intesa tra la procura di Modena, la polizia locale di Fiorano Modenese e il sindaco Marco Biagini. L’accordo mira a potenziare la collaborazione istituzionale, rafforzando i servizi e le sinergie tra le diverse forze dell’ordine e le istituzioni locali, per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

© Modenatoday.it - Procura di Modena, anche un'agente della Locale di Fiorano distaccata in corso Canalgrande Martedì 16 dicembre, il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, e il comandante della polizia locale, Emanuele Montanini, hanno sottoscritto con il procuratore della Repubblica di Modena, Luca Masini, un protocollo d'intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale tra la procura e.

Le donne del Pd chiedono alla Procura di riaprire il caso del Mostro di Modena, e di fare giustizia per le otto vittime. - facebook.com facebook

