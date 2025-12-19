Probabili formazioni Bologna Inter diverse novità per Chivu

In vista della sfida tra Bologna e Inter, emergono diverse novità nelle probabili formazioni. Mister Cristian Chivu si prepara a schierare schemi rivisti e nuove soluzioni, puntando a sorprendere l’avversario. Le scelte tattiche e i cambiamenti annunciati promettono un match ricco di emozioni, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per la classifica. Ecco le prime anticipazioni sulle probabili formazioni e le novità in casa nerazzurra.

Inter News 24 Probabili formazioni Bologna Inter, pronte diverse novità per mister Cristian Chivu. Vediamo quali potrebbero essere le principali. L’analisi odierna di Tuttosport mette a nudo lo stato d’animo dei nerazzurri in vista della semifinale di Supercoppa Italiana. La Beneamata scende in campo a Riyadh con un obiettivo chiaro: tornare a sollevare un trofeo dopo lo scudetto conquistato nell’aprile 2024. Il tecnico rumeno Cristian Chivu, ex difensore carismatico oggi alla guida della squadra, ha accolto con favore il formato della Final Four, che mette sullo stesso piano vincitori e piazzati della scorsa stagione, offrendo una preziosa opportunità di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com

