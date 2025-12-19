Prima toracoscopia all’ospedale di Legnano diagnosi migliori senza grandi ferite e tempi di recupero più rapidi

L'ospedale di Legnano introduce la prima toracoscopia, una tecnica innovativa che garantisce diagnosi precise senza grandi ferite. Questa procedura minimamente invasiva riduce il dolore e accelera il recupero dei pazienti, offrendo un’opzione più efficace e meno invasiva rispetto ai metodi tradizionali. Un passo avanti nella cura toracica, con benefici concreti per chi si affida alle competenze del nostro centro.

Legnano (Milano) – Nessuna grande ferita chirurgica, minor dolore per il paziente, tempi di recupero più rapidi. Mercoledì all’ ospedale di Legnano è stata eseguita con successo la prima toracoscopia medica da parte dell’équipe del dottor Paolo Carlucci, dal 1° settembre direttore della Struttura complessa di Pneumologia del Dipartimento medico diretto dal professore Antonino Mazzone. “La toracoscopia medica – spiega Carlucci – è una procedura mini-invasiva di fondamentale importanza per lo studio e la diagnosi delle patologie pleuriche, in quanto consente l’osservazione diretta della cavità pleurica e l’esecuzione di biopsie mirate, migliorando l’accuratezza diagnostica e riducendo i tempi di definizione del percorso clinico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

