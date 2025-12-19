Prima pagina Tuttosport | Napoli Hojlund è super Milan zero in coppa E contro il Como …

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, si evidenzia il super rendimento di Hojlund con il Napoli e le difficoltà del Milan in coppa. La rassegna stampa offre aggiornamenti su calcio, Milan e calciomercato, con focus su sfide, risultati e news di giornata. Un'istantanea delle ultime novità che animano il mondo del pallone italiano e internazionale.

