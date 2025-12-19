Prima pagina Corriere dello Sport | Supercoppa il Milan subisce la voglia del Napoli

Sul primo piano del Corriere dello Sport, venerdì 19 dicembre 2025, si legge l’inequivocabile sfida tra Milan e Napoli. La Supercoppa si accende di passione e tensione, con i partenopei determinati a confermare il loro stile vincente. Un focus sulla partita e le ultime novità di calciomercato, tra sogni e ambizioni di una stagione ancora tutta da scrivere.

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: "Supercoppa, il Milan subisce la voglia del Napoli" La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 19 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

Lukaku in Arabia, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Il Natale di Rom" - "Il Natale di Rom": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. tuttomercatoweb.com

Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Leao recupera, Gabbia salta al sfida con Hojlund. Assalto Fullkrug: via libera all'affare low cost" - Il Corriere dello Sport scrive in prima pagina sul Milan: "Leao recupera, Gabbia salta al sfida con Hojlund. milannews.it

