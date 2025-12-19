ABBONATI A DAYITALIANEWS L’addio al 45enne: cerimonia alle 15.30. Si terranno sabato pomeriggio a Formia i funerali di Francesco Valeriano, morto lo scorso 10 dicembre al Policlinico di Tor Vergata dopo mesi di calvario iniziati con una brutale aggressione nel carcere romano di Rebibbia. La funzione è prevista alle 15.30 nella chiesa di Sant’Erasmo. Una morte al centro di accertamenti: indagini sui possibili collegamenti con il pestaggio. La vicenda è una morte da inchiesta: l’autorità giudiziaria sta approfondendo, in particolare, i nessi tra il pestaggio subìto in carcere e l’ improvviso peggioramento delle condizioni dell’uomo, rivelatosi poi fatale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Prima il brutale pestaggio in carcere, poi il decesso. Domani a Formia l’ultimo saluto a Francesco Valeriano

Leggi anche: Francesco Valeriano morto dopo pestaggio in carcere, l’avvocato: “Indagini secretate, vogliamo l’autopsia”

Leggi anche: Il detenuto Francesco Valeriano morto dopo il pestaggio a Rebibbia, la famiglia presenta querela

