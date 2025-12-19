Prima Assicurazioni entra nel Gruppo AXA | una nuova fase per l’insurtech italiana
Prima Assicurazioni si unisce al Gruppo AXA, segnando un nuovo capitolo per l’insurtech italiana. Con la sua tecnologia proprietaria, l’uso innovativo dei dati e nuove prospettive di crescita, questa integrazione apre scenari promettenti per il settore assicurativo digitale. Un passo strategico che rafforza la posizione di Prima nel mercato e amplia le opportunità di innovazione e sviluppo.
Prima Assicurazioni entra nel Gruppo AXA: tecnologia proprietaria, dati e nuove prospettive per l’insurtech. L’ingresso di Prima Assicurazioni nel perimetro del Gruppo AXA segna un passaggio strategico rilevante per il mercato assicurativo europeo, rafforzando il connubio tra tecnologia proprietaria e dimensione internazionale. L’accordo, finalizzato nel corso dell’estate, prevede il trasferimento del 51% del capitale di Prima ad AXA per un controvalore di 538 milioni di euro. L’operazione definisce una valutazione complessiva superiore al miliardo di euro, confermando il ruolo centrale dell’insurtech italiana nel panorama assicurativo contemporaneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
