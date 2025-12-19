Prima Assicurazioni entra nel Gruppo AXA | una nuova fase per l’insurtech italiana

Prima Assicurazioni si unisce al Gruppo AXA, segnando un nuovo capitolo per l’insurtech italiana. Con la sua tecnologia proprietaria, l’uso innovativo dei dati e nuove prospettive di crescita, questa integrazione apre scenari promettenti per il settore assicurativo digitale. Un passo strategico che rafforza la posizione di Prima nel mercato e amplia le opportunità di innovazione e sviluppo.

