Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Scopri il valore attuale del gas all’ingrosso con il prezzo PSV di oggi, 19 Dicembre 2025, che si attesta a 0,282 €/Smc. Analizziamo le tendenze del mercato e le dinamiche che influenzano il prezzo, offrendo un quadro aggiornato sul settore del gas naturale. Restare informati sui valori del PSV è fondamentale per comprendere le evoluzioni del mercato e le opportunità di investimento.

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 19 Dicembre 2025, è pari a 0,282 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 29,78 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 0,0119 MWhSmc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 33 €MWh (circa 0,311 €Smc) all’inizio di Dicembre, il prezzo si è progressivamente ridotto, scendendo sotto la soglia dei 30 €MWh (0,283 €Smc) nelle ultime sedute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. PSV gas oggi: qual è il valore a dicembre 2025?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 12 dicembre 2025; Calano le bollette di luce e gas: ecco quanto si risparmierà nel 2026; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 17 dicembre 2025. 3 offerte Luce e Gas a prezzo indicizzato per risparmiare a dicembre 2025 - Quali sono le offerte Luce e Gas a prezzo indicizzato convenienti per poter cercare di risparmiare a dicembre 2025: scopri le proposte da valutare. facile.it

Offerte Gas a ottobre 2025 a prezzo fisso e indicizzato - Con l’arrivo dell’autunno, cresce la preoccupazione delle famiglie italiane per il budget da destinare alle bollette del gas: i riscaldamenti vengono accesi e le spese potrebbero schizzare, complici ... facile.it

Bollette luce e gas: come prepararsi all’inverno e risparmiare - Le ultime settimane dell’anno sono un buon momento per fare un primo bilancio sull’andamento dei prezzi all’ingrosso di luce e gas negli scorsi mesi. key4biz.it

