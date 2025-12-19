Prevenzione sanitaria gratuita alla Scuola Amatucci | due giorni di visite e controlli per la cittadinanza

Avellino-Domani, a partire dalle ore 10.00, presso la Scuola Amatucci prenderà il via una due giorni dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita, rivolta alla cittadinanza.L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Le Mani sui Cuori con l’obiettivo di promuovere la cultura della salute e della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Visite Mediche Specialistiche Gratuite: prevenzione sanitaria a Bagnoli Irpino Leggi anche: Fiera del Folpo: 2 giorni di prevenzione HIV gratuita per i giovani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Prevenzione oncologica nelle scuole di Torino: parte il progetto “Generazione prevenzione”. Denti sani a scuola: al via il progetto solidale DESS per la prevenzione odontoiatrica dei bambini più fragili - Screening gratuiti, presa in carico e sostegno alle cure per i minori delle famiglie più fragili: in rete Territorio e Cultura, UPO, Asl Novara, scuole e Fondazione Comunità Novarese, al via la raccol ... lavocedinovara.com

“Prevenzione è Salute”: educazione e controlli gratuiti per cittadini e comunità - La prevenzione come frontiera della salute pubblica: dalla prevenzione cardiovascolare, cardiometabolica e femminile, alla promozione di stili di vita sani e screening gratuiti. quotidianosanita.it

Progetti da finanziare si parte con scuole e prevenzione sanitaria - La Fondazione Piacenza e Vigevano nel 2025 punta su progetti che riguardano scuole, prevenzione ed educazione sanitaria. laprovinciapavese.gelocal.it

La manovra sanitaria approvata in Commissione Bilancio al Senato rafforza prevenzione, diagnosi precoce e continuità assistenziale. Dal potenziamento degli screening oncologici e genetici, ai nuovi programmi per patologie croniche, fino alla prevenzione d - facebook.com facebook

Dichiarazioni di voto sulle mozioni concernenti iniziative in materia di #prevenzione sanitaria, con particolare riguardo all'incremento delle risorse finanziarie. Gli iscritti. Segui la diretta: bit.ly/Aula111225 #OpenCamera x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.