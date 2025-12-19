Prestito Ue all' Ucraina | vince la linea italiana passo indietro della Germania Debito comune e niente asset russi

Nella notte, i Ventisette hanno raggiunto un accordo storico: un prestito congiunto da 90 miliardi di euro all’Ucraina, segnando la vittoria della linea italiana e il passo indietro della Germania. L’intesa prevede un debito comune e nessun asset russo, rafforzando il sostegno comunitario senza compromettere le posizioni nazionali. Un risultato importante per la stabilità e il rafforzamento della solidarietà europea in un momento cruciale.

© Ilmattino.it - Prestito Ue all'Ucraina: vince la linea italiana, passo indietro della Germania. Debito comune e niente asset russi L'accordo è arrivato nella notte: un prestito congiunto da 90 miliardi di euro per Kiev. All?unanimità i Ventisette hanno siglato l?intesa per un prestito a tasso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it Leggi anche: Un prestito all’Ucraina da 90 miliardi. L'Ue sceglie il debito comune, niente uso degli asset russi Leggi anche: Asset russi, l’Ue fa dietrofront: sì al prestito da 90 miliardi ma attraverso debito comune La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Asset russi, chi vince e chi perde in Europa sul prestito all’Ucraina; Consiglio europeo, Merz: Su asset russi troveremo una soluzione. Orban: Idea stupida; Ue, 90 miliardi per Kiev: vince il debito comune, stop agli asset; La Banca centrale russa fa causa all'Ue sugli asset. UE, prestito record da 90 miliardi all'Ucraina: il meccanismo spiegato semplice, chi paga e i rischi per l'Europa - Prestito record UE da 90 miliardi all’Ucraina: ecco come funziona davvero, chi rischia di pagare e perché il conto potrebbe finire ai contribuenti europei. tag24.it

Ucraina, salta il prestito con gli asset russi. L’Ue sceglie il debito comune per finanziare Kiev - L’Ue vira sul debito comune con una modifica alle norme sul bilancio e con il meccanismo della cooperazione rafforzata ... milanofinanza.it

L’Ue vara un prestito-ponte da 90 miliardi di euro per l’Ucraina: ecco cosa prevede l’accordo del Consiglio Ue - Sconfitta la linea della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e del ... tpi.it

Tusk: i governi europei concordano sull’uso di asset russi in un prestito all’Ucraina - facebook.com facebook

“Cooperazione rafforzata”, segnatevi questa espressione. Descrive la formula usata da 24 Stati membri dell’ #UE (su 27) per deliberare il prestito all’ #Ucraina garantito dal bilancio dell’Unione. È la strada - l’unica oggi praticabile - per dare un futuro all’Europ x.com

