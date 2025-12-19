Prestito Ue a Kiev senza usare gli asset russi | c’è l’accordo Meloni | ha prevalso il buon senso

Un accordo è stato raggiunto a Bruxelles per il prestito di 90 miliardi di euro a Kiev, senza l’uso di asset russi. La presidente Meloni sottolinea come abbia prevalso il buon senso nella decisione, consolidando il sostegno europeo all’Ucraina nel suo percorso di difesa e ricostruzione. La misura rappresenta un passo importante nella solidarietà internazionale, rafforzando il ruolo dell’Europa nel supporto alla sovranità ucraina.

Sulla questione del finanziamento del fabbisogno dell'Ucraina "ha prevalso il buonsenso". Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia MELONI, nella notte a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo che ha deciso di finanziare Kiev con un prestito da 90 miliardi di euro per il 2026-27. "Sono soddisfatta dei risultati di questo Consiglio Europeo – afferma Meloni – nei quali ho portato le posizioni alle quali chiaramente ero vincolata anche dalla risoluzione parlamentare, dalla posizione portata ieri in Parlamento, particolarmente su due temi che per noi erano più importanti". Il primo, continua, "era quello di garantire il necessario supporto all'Ucraina per i prossimi due anni, ma di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario.

Ucraina, salta il prestito con gli asset russi. L’Ue sceglie il debito comune per finanziare Kiev - L’Ue vira sul debito comune con una modifica alle norme sul bilancio e con il meccanismo della cooperazione rafforzata ... milanofinanza.it

Ucraina, prestito a Kiev senza asset russi: cosa prevede l’accordo Ue - Il Consiglio Europeo “concorda di erogare all’Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro per gli anni 2026- msn.com

Intesa raggiunta tra i leader UE: via libera al prestito da 90 miliardi per sostenere Kiev nel 2026-27. Per il cancelliere Merz è un “messaggio decisivo” diretto a Mosca e un segnale di continuità del sostegno europeo. x.com

Ue lavora a prestito ponte per Kiev, più tempo per uso degli asset - facebook.com facebook

