Presepe vivente a Tarquinia

Il presepe vivente di Tarquinia, in scena il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, rinnova ogni anno un'affascinante tradizione che unisce comunità, fede e storia. Un’esperienza coinvolgente che trasporta i visitatori nel cuore della natività, tra suggestioni autentiche e partecipazione popolare, celebrando la spiritualità in un contesto ricco di emozioni e memoria.

Il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 il presepe vivente emoziona Tarquinia, confermandosi una tradizione che unisce storia, partecipazione popolare e spiritualità. L'evento è organizzato dall'associazione Presepe vivente e dal comune di Tarquinia e si svolge nella splendida e scenografica.

