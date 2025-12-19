Presentato il Calendario di Asia Napoli dedicato alle 10 Municipalità

È stato presentato presso l’Aula del Consiglio Comunale il Calendario 2026 di Asia Napoli, dedicato alle 10 Municipalità. Le prime copie sono state consegnate dall’Amministratore Unico, Domenico Ruggiero, al Sindaco Gaetano Manfredi e alla Presidente del Consiglio Vincenza Amato, segnando un momento importante di condivisione e valorizzazione del territorio.

