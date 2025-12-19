Premio Estense consegnata la Colubrina d’argento a Corrado Augias
Nella cornice romana, Corrado Augias ha ricevuto la 41esima Colubrina d’Argento, prestigioso riconoscimento del Premio Estense. L’onorificenza, simbolo del Riconoscimento Gianni Granzotto, è stata consegnata da Alberto Faustini e Gian Luigi Zaina, rappresentanti della giuria tecnica e della Fondazione. Un momento di grande riconoscimento per il celebre giornalista e scrittore, celebrato per il suo contributo culturale e giornalistico.
(Adnkronos) – Alberto Faustini, presidente della giuria tecnica del Premio Estense, e Gian Luigi Zaina, presidente uscente della Fondazione Premio Estense, hanno incontrato, nei giorni scorsi, il giornalista e scrittore Corrado Augias a Roma per consegnargli la 41esima Colubrina d'Argento, simbolo del 'Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell’informazione', assegnato in occasione della 61esima edizione del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
