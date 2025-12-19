Premio Estense consegnata la Colubrina d’argento a Corrado Augias

Nella cornice romana, Corrado Augias ha ricevuto la 41esima Colubrina d’Argento, prestigioso riconoscimento del Premio Estense. L’onorificenza, simbolo del Riconoscimento Gianni Granzotto, è stata consegnata da Alberto Faustini e Gian Luigi Zaina, rappresentanti della giuria tecnica e della Fondazione. Un momento di grande riconoscimento per il celebre giornalista e scrittore, celebrato per il suo contributo culturale e giornalistico.

