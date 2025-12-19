Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Domani, con inizio alle ore 11, al Salone d'Onore del CONI di Roma si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del “Premio ASI Sport&Cultura”. Quando si parla di sport in Italia, spesso si pensa ai grandi stadi, alle medaglie olimpiche o ai record. Ma dietro ogni gesto, ogni allenamento, ogni progetto sociale c'è un mondo di valori che ASI ha voluto celebrare fin dal 2006 con il Premio Sport & Cultura. Nato in occasione del decennale dell'Ente, questo riconoscimento è ormai diventato un appuntamento fisso e significativo per lo sport italiano, arrivato oggi alla sua ventesima edizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio Asi Sport&Cultura, domani premiazione al Salone d'Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi

Leggi anche: Premio Asi Sport&Cultura, le nomination della ventesima edizione

Leggi anche: Asi Salerno Awards, domani la premiazione. Tavola rotonda con Prete, Bianchi e De Luca. Chiude il Governatore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Premio Asi Sport&Cultura, le nomination della ventesima edizione; Premio Asi Sport&Cultura le nomination della ventesima edizione.

Premio Asi Sport&Cultura, domani premiazione al Salone d’Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi - Domani, con inizio alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI di Roma si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del “Premio ASI Sport&Cultura”. adnkronos.com