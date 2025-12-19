Premiato il tenente colonnello Luca Bordin | libero dal servizio bloccò un ladro sul treno

Il tenente colonnello Luca Bordin, ufficiale dei carabinieri in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, ha ricevuto un encomio solenne per aver bloccato un ladro mentre era libero dal servizio sul treno. La sua prontezza e coraggio hanno dimostrato ancora una volta l’impegno e la professionalità delle forze dell’ordine, facendo onore alla città di Gaeta e alla divisa che indossa con dedizione.

Encomio solenne al tenente colonnello Luca Bordin, ufficiale dei carabinieri in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, già comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gaeta e residente in città. La cerimonia c’è stata ieri in Comune con il riconoscimento che è stato conferito dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

