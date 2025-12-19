Preghiera della sera 19 Dicembre 2025 | Signore resta con me
"Signore resta con me". Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per.
Preghiera della sera - 19 dicembre 2025
Questa sera abbiamo vissuto un intenso momento di preghiera e condivisione. Abbiamo avuto la gioia di vivere l'incontro con gli associati al Gruppo Missionari della Medaglia Miracolosa. L’incontro è stato guidato con passione da Suor Gabriella, delle Figli - facebook.com facebook
