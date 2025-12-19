Preghiera della sera 19 Dicembre 2025 | Signore resta con me

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Signore resta con me”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 19 dicembre 2025 signore resta con me

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 19 Dicembre 2025: “Signore resta con me”

Leggi anche: Preghiera della sera del 14 Ottobre 2025: “Resta con me Signore”

Leggi anche: Preghiera della sera 14 Dicembre 2025: “Ti prego resta con me”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Notti di Nicodemo, venerdì sera di preghiera per adolescenti e giovani; Prendi il largo, giovani con il vescovo Caiazzo; Riccardo Muti, preghiera sulla tomba di Papa Benedetto XVI, questa mattina, a San Pietro; Poesia del Giorno.

preghiera sera 19 dicembrePreghiera della sera 18 Dicembre 2025: “Manda il Tuo Spirito Signore” -  La preghiera della sera da recitare questo giovedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. lalucedimaria.it

preghiera sera 19 dicembrePreghiera della sera 17 Dicembre 2025: “Fa’ che non Ti dimentichi” - La preghiera della sera di oggi, martedì 17 dicembre, è agli Angeli Custodi che, a termine di questo giorno, sono con noi ... lalucedimaria.it

Preghiera della sera - 19 dicembre 2025

Video Preghiera della sera - 19 dicembre 2025

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.