Prefetto il bilancio del 2025 | Furti in aumento ma la vera emergenza sono droga e violenza sulle donne

Il prefetto di Viterbo, Sergio Pomponio, ha illustrato il bilancio del 2025 evidenziando un aumento dei furti, ma sottolineando che le vere emergenze restano droga e violenza sulle donne. Un impegno concreto per il territorio e il bene comune al centro dell’analisi, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e il supporto alla comunità locale.

“Lavorare per il territorio, a favore del bene comune”. È in questo solco che il prefetto di Viterbo Sergio Pomponio ha presentato il rapporto sull'attività della prefettura nel 202cinque. Un vero e proprio “bilancio sociale” che ha fatto il punto sul lavoro svolto nell'anno che sta per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

