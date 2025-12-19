Precipita per 30 metri Grave operaio trentenne

Un incidente spaventoso si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, lasciando tutti con il cuore in gola. Un operaio trentenne è precipitato per 30 metri, suscitando paura e preoccupazione tra i presenti. La vicenda ha sconvolto la comunità, che ora attende aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle cause dell’incidente.

© Lanazione.it - Precipita per 30 metri. Grave operaio trentenne Paura e apprensione nel primo pomeriggio di ieri per un incidente drammatico che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Un operaio trentenne è precipitato con un mezzo da lavoro in una scarpata ed è stato portato a Cisanello con il Pegaso. Ma andiamo per ordine. L’episodio ha visto il pronto intervento di volontari, quelli della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Comano, abituati a operare in luoghi impervi e nelle situazioni più difficile: ieri la chiamata per raggiungere Torsana, a quasi mille metri, la borgata più alta del nostro Appennino. Qui si era verificato il drammatico incidente. A bordo del mezzo di soccorso, coordinati da Mario Strano, presidente della Croce Azzurra, sono saliti i soccorritori Ovidio Andrei, Valentina Federici e l’autista Romeo Zuffiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Operaio precipita da otto metri: grave Leggi anche: Precipita per tre metri nel cantiere dell'ex Fiera, grave un operaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Precipita per 30 metri. Grave operaio trentenne; Precipita in auto nella scarpata per 40 metri, grave un uomo; Precipita nel vuoto per decine di metri: è grave al Civile; Precipita da un capannone dismesso e muore a 19 anni: nuova ipotesi di urbex fatale. Precipita per 30 metri. Grave operaio trentenne - Paura e apprensione nel primo pomeriggio di ieri per un incidente drammatico che ha lasciato tutti con il fiato ... lanazione.it

Precipita in auto nella scarpata per 40 metri, grave un uomo - Sono gravi le condizioni di un uomo che nella prima mattinata di giovedì 11 dicembre è stato soccorso dopo essere finito con la sua auto in una scarpata vicino a Rezzanello. ilpiacenza.it

Dramma a Vestone, precipita con l’auto in un burrone per cento metri: gravissima una 29enne - Vestone (Brescia), 17 dicembre 2025 – Drammatico incidente per una 29enne a Vestone (in provincia di Brescia ), oggi mercoledì 17 dicembre quando erano da poco passate le 9 di mattina. msn.com

*Operaio cade nel vuoto dal tetto del Casino Sociale* Il solaio cede, 43enne di Bracigliano precipita da una altezza di 6 metri Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #anni #operaio #casino #sociale #bracigliano #ruggi #vu - facebook.com facebook

Vestone, precipita con l’auto per cento metri: gravissima 29enne x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.