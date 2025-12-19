Prato fermato per stupro | per la Procura ha drogato e abusato di una dipendente

Un uomo di Prato è stato fermato con l’accusa di aver drogato e abusato di una dipendente. Secondo la Procura, la donna di 24 anni avrebbe perso conoscenza e si sarebbe svegliata alcune ore dopo con abiti diversi da quelli indossati durante il lavoro. L’indagine si sta concentrando sui dettagli di quanto accaduto, mentre si attende l’esito delle verifiche per fare piena luce sulla vicenda.

Un fermato per stupro, ha 'drogato e abusato di una dipendente' - Un uomo di 59 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la notte scorsa con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo averle somministrato la cosiddetta droga d ... ansa.it

Prato, ragazza di 24 anni denuncia: mi hanno sedata con la droga dello stupro e violentata. Nei guai il titolare del bar dove lavora - Lei racconta di essersi risvegliata in un camper con abiti diversi da quelli che aveva durante il turno di lavoro. msn.com

