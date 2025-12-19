Prato droga dello stupro nella minestra che offre ad una sua dipendente | fermato imprenditore

La droga dello stupro nella minestra, lo stordimento quindi la violenza subita. Sarebbe questa la denuncia sporta ai carabinieri di Prato, da una giovane donna di 25 anni, dipendente del suo stesso presunto stupratore. E proprio con questa accusa, un imprenditore italiano di 59 anni, pluripregiudicato, è stato fermato nella notte dai militari dell'arma, coordinati.

