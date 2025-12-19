Prato | 24enne drogata e violentata dal datore di lavoro arrestato

A Prato, un uomo di 59 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato e drogato una giovane dipendente. L'indagine ha portato alla luce un grave episodio di abuso, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti delle lavoratrici. La vicenda ha suscitato scalpore, evidenziando l'importanza di denunciare e contrastare ogni forma di violenza e sfruttamento.

