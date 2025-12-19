Prato | 24enne drogata e violentata dal datore di lavoro arrestato
A Prato, un uomo di 59 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato e drogato una giovane dipendente. L'indagine ha portato alla luce un grave episodio di abuso, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti delle lavoratrici. La vicenda ha suscitato scalpore, evidenziando l'importanza di denunciare e contrastare ogni forma di violenza e sfruttamento.
Un uomo di 59 anni, italiano, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: “Violentata in un bagno dal datore di lavoro, ha chiuso la porta e mi ha aggredita”: la denuncia di una 19enne
Leggi anche: Violentata e picchiata vicino alla stazione di Sondrio, rischia un occhio. Arrestato un 24enne del Mali
Natale in arrivo: ecco gli orari speciali di PARCO*Prato Mercoledì 24 dicembre Supermercato Coop.fi: 8.00-20.00 Negozi della Galleria: 9.00-20.00 Ristorazione: 8.00-20.00 Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre PARCO*Prato rimarrà chiuso Ti ricord - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.