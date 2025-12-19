Prato | 24enne drogata e violentata dal datore di lavoro arrestato

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Prato, un uomo di 59 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato e drogato una giovane dipendente. L'indagine ha portato alla luce un grave episodio di abuso, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti delle lavoratrici. La vicenda ha suscitato scalpore, evidenziando l'importanza di denunciare e contrastare ogni forma di violenza e sfruttamento.

prato 24enne drogata e violentata dal datore di lavoro arrestato

© Firenzepost.it - Prato: 24enne drogata e violentata dal datore di lavoro, arrestato

Un uomo di 59 anni, italiano, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Leggi anche: “Violentata in un bagno dal datore di lavoro, ha chiuso la porta e mi ha aggredita”: la denuncia di una 19enne

Leggi anche: Violentata e picchiata vicino alla stazione di Sondrio, rischia un occhio. Arrestato un 24enne del Mali

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.