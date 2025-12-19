Si è tenuto oggi, presso l’ICAM di Lauro, un pranzo di Natale, organizzato e offerto dal Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello. L’istituto a custodia attenuata dell’avellinese ospita ad oggi sei detenute madri e sei bambini, che sono incluse in un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Pranzo di Natale all'ICAM di Lauro, Ciambriello: "Quali colpe hanno i bambini delle madri detenute?"

Leggi anche: Il Garante Ciambriello pranza con le madri detenute: “Ora basta”

Leggi anche: Carcere di Lauro, Ciambriello: "Bambini innocenti detenuti con le loro mamme, anche incinte! Perché la politica non si fa carico di questa sofferenza?”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Befana in anticipo per i bimbi dell'Icam di Lauro - Pranzo solidale tra madri bimbi e personale: la befana arriva in anticipo all'Icam, istituto di custodia attenuata per detenute madri che ha sede a Lauro, in Irpinia. rainews.it

ANTIPASTI DI NATALE SENZA COTTURA PIù di 15 idee last minute per la Vigilia, il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno! RICETTE: https://blog.giallozafferano.it/ilchiccodimais/antipasti-di-natale-senza-cottura/ - facebook.com facebook