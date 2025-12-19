Padre Carlo Oliveri lancia un appello ai ristoratori affinché condividano il cibo invenduto, sostenendo dodici famiglie bisognose del villaggio San Michele in attesa di aiuti per il pranzo di Natale. Un gesto di solidarietà che può fare la differenza, permettendo a chi ha meno di vivere le festività con più serenità. Un invito a unire le forze per condividere il calore e la solidarietà durante questa stagione speciale.

© Messinatoday.it - "Potreste farci avere il cibo che non vendete?", l'appello di Padre Carlo ai ristoratori per le famiglie bisognose

Dodici famiglie bisognose del villaggio San Michele aspettano aiuti per il pranzo di Natale. Sono sostenute da Padre Carlo Oliveri, parroco della Chiesa San Michele Arcangelo nell'omonimo villaggio della zona nord, che ha già lanciato via social un appello ai ristoratori che stanno preparando il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

