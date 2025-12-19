potente preghiera di guarigione e liberazione del nostro albero genealogico video

Scopri una potente preghiera di guarigione e liberazione per il nostro albero genealogico. Spesso, tra le generazioni, si ripetono mali e tendenze negative che ci ostacolano nel presente. Affidiamoci a Gesù, chiedendo la sua misericordia e la sua luce per liberare le radici del passato e vivere con rinnovata pace e libertà. Unisciti a questa preghiera e apri il cuore alla guarigione divina.

Ci sono alcuni mali, abitudini e tendenze negative che ricorrono nelle generazioni: affidiamo a Gesù tutto il nostro albero genealogico, chiedendo di guarirlo attraverso la preghiera. I nostri cari ci hanno lasciato in eredità le loro virtù e il bene trasmessoci, ma a volte restano tramandate alcune tracce di male nascosto, che Gesù viene. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

