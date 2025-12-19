Posti a parenti e amici | Assunzioni clientelari Curriculum dai politici Ma il reato non c’è

Un caso che accende i riflettori sulla trasparenza delle assunzioni pubbliche, sollevando dubbi su favoritismi e clientelismo. Tra i dipendenti della Fondazione Milano Cortina 2026 figurano nomi di spicco e parenti di figure politiche di rilievo, suscitando polemiche e interrogativi sulla regolarità delle procedure adottate. Un esempio che mette in discussione i valori di meritocrazia e trasparenza nelle assunzioni pubbliche in Italia.

© Ilgiorno.it - Posti a parenti e amici: "Assunzioni clientelari. Curriculum dai politici". Ma il reato non c'è di Andrea Gianni MILANO Tra i 35 dipendenti assunti dalla Fondazione Milano Cortina 2026 con procedure su cui la Procura ha evidenziato "potenziali criticità" e "mancanza di trasparenza" ci sono il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, Lorenzo Cochis, e la sua ex segretaria Lavinia Prono, l'ex dirigente Rai Antonio Marano, la nipote dell'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, Livia Draghi, inserita negli organici nel 2020 e remunerata con 100mila euro annui come "responsabile dei contenuti video". Il figlio del conduttore tv Mario Giordano, inquadrato come "filmmaker", un ex collaboratore di Silvio Berlusconi, una ex social media manager della Fondazione Open riconducibile al leader di Italia Viva Matteo Renzi, altre persone senza alcuna esperienza ma con legami che contano.

