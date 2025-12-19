Poste al centro di distribuzione Ecco le letterine a Babbo Natale | C’è chi chiede la fine della guerra

Nel cuore del centro di distribuzione di Poste Italiane ad Ancona, il fermento quotidiano si mescola alla magia natalizia. Tra le macchine che ronzano e gli operatori impegnati, le letterine a Babbo Natale raccontano desideri e speranze, tra sogni di pace e momenti di riflessione. Un luogo dove il lavoro si fa incanto, portando avanti tradizioni e emozioni, con lo sguardo rivolto a un Natale speciale.

© Ilrestodelcarlino.it - Poste, al centro di distribuzione. Ecco le letterine a Babbo Natale: "C'è chi chiede la fine della guerra" Tra il ronzio incessante delle macchine di smistamento e il ritmo serrato degli operatori postali, il centro di distribuzione di Poste Italiane di Ancona si trasforma ogni anno in un luogo magico, capace di mescolare la frenesia del lavoro quotidiano con la meraviglia del Natale. Non sono solo pacchi e lettere ordinarie, ma migliaia di buste decorate a mano, disegni colorati e messaggi scritti con lo stampatello incerto dei più piccoli, residenti in regione. Gli indirizzi non seguono le mappe della realtà: Polo Nord, Circolo Polare Artico, Via delle Renne, Via Natalizia. Qui, tra scaffali e nastri trasportatori, la quotidianità della posta incontra i sogni più autentici.

Letterine a Babbo Natale, Poste Italiane al lavoro per consegnare le missive dei bambini: «Vedere questi messaggi mette allegria» - Con l'arrivo di dicembre, anche negli uffici postali del pordenonese si respira l'aria delle feste. ilgazzettino.it

Letterine per Babbo Natale consegnate al portalettere dai bambini della scuola di Pianopoli foto - Lo scorso anno sono state molte i pensieri e le riflessioni che i più piccoli hanno dedicato alla difficile emergenza vissuta dai loro coetanei nelle zone di guerra. lameziainforma.it

Una suggestiva passeggiata tra le strade e i maestosi palazzi del centro storico di Napoli per conoscere Fulvio, portalettere che ci condurrà nella città partenopea accarezzata dall’atmosfera del Natale. https://tgposte.poste.it/tgposte/2025/12/18/tg-poste-de - facebook.com facebook

