Porta Nuova ascensori in corto | Prima dell’ok serve attenta riflessione
Le tensioni a Porta Nuova esplodono con un corto circuito negli ascensori, sollevando questioni cruciali sul bilancio preventivo 2026/2028. L’associazione
Ascensori di Porta Nuova, è corto circuito. L’associazione "Prospicio" (costituita da persone che hanno contribuito alla lista Stoppini Sindaco, che ha eletto tre consiglieri) ha chiesto il rinvio della seduta del Consiglio comunale di oggi, relativamente alle alle problematiche del bilancio preventivo 20262028 visti gli effetti che avrebbe sugli ascensori. "Nel caso si procedesse all’approvazione - dice "Prospicio" (presieduta da Nazareno Stazi, ne fanno parte tre consiglieri comunali, Annalisa Rossi, presidente del massimo consesso, Andrea Bartolini e Cristina Susta) – c’è l’impossibilità di stralciare le poste di bilancio relative all’ascensore verticale per una spesa di 3,5 milioni di euro che la cittadinanza non considera idonea e desidera". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ascensori di Porta Nuova, Cicogna e Cavallucci: “Prospicio conferma la necessità di approvare il nostro emendamento” - “La nota del direttivo dell’Associazione Culturale e Politica Prospicio sul bilancio di previsione 2026–2028, rappresenta un’ulteriore e autorevole conferma delle criticità che ho denunciato con l’eme ... assisinews.it
Ascensori a Porta Nuova, emendamento di Cicogna: “Si ripari la scala mobile e si usino altrimenti le risorse” - Il Consigliere Eolo Cicogna, Capogruppo della Lista “Eolo Cicogna Sindaco”, ha presentato un emendamento al bilancio di previsione 2026- assisinews.it
