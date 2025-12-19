Porta Nolana è già cominciata la corsa alla spesa per il cenone della vigilia di Natale - VIDEO

A Porta Nolana, il cuore pulsante di Napoli, l’atmosfera natalizia si fa sentire già nelle prime ore del mattino. Tra bancarelle colorate e profumi invitanti, i cittadini si preparano a scegliere gli ingredienti per il tradizionale cenone della vigilia. Un via vai di facce entusiaste e cesti pieni di bontà che anticipano il calore delle festività, regalando un’immagine autentica e vibrante della tradizione partenopea.

A Porta Nolana, in uno dei mercati più popolari della città di Napoli, è già cominciata la corsa alla spesa per il cenone della vigilia di Natale. I pressi sono molto più che abbordabili rispetto ad altro quartieri, e ce n'è davvero per tutte le tasche, a partire dalle economicissime sarde, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

