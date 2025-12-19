Pontecorvo - Ceprano incidente mortale in autostrada Auto resta incastrata sotto ad un tir

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla A1 tra Pontecorvo e Ceprano, causando vittime e disagi. Un'auto è rimasta incastrata sotto un tir, creando una scena drammatica che ha bloccato il traffico e complicato il viaggio di molti automobilisti in transito verso Roma.

