Pontecorvo - Ceprano incidente mortale in autostrada Auto resta incastrata sotto ad un tir
Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla A1 tra Pontecorvo e Ceprano, causando vittime e disagi. Un'auto è rimasta incastrata sotto un tir, creando una scena drammatica che ha bloccato il traffico e complicato il viaggio di molti automobilisti in transito verso Roma.
Ancora una mattinata difficile per gli automobilisti in transito sull'autostrada A1 nel tratto che attraversa la Ciociaria e diretti verso Roma. Verso le 8 e 30 di questa mattina c'è stato un grave incidente tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano al Km 646 e dalla prime sommarie ricostruzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Auto si schianta e resta incastrata sotto il trattore, ferito l’autista: è grave. Incidente nel Salernitano
Leggi anche: Incidente tra auto ad Altidona, una si ribalta nella rampa del sottopasso: donna resta incastrata, ferito anche un 21enne
Incidente a Ceccano; Incidente a Patrica.
Ceprano, auto esce di strada e finisce contro un muretto, grave una 21enne - Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5. rainews.it
| L’ASD Città di Ceprano Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Stefano Iacovacci, proveniente dallo Sporting Pontecorvo! Stefano, centrocampista classe 2002, è cresciuto con i colori del - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.