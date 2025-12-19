Il ponte sulla Sp13 a Casumaro, chiuso per lavori di ristrutturazione, è stato riaperto al traffico venerdì 19 dicembre, con un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti. Un intervento da 600mila euro che garantisce maggiore sicurezza e fluidità alla viabilità locale. La conclusione anticipata rappresenta un importante risultato per la comunità, che potrà tornare a usufruire senza disagi di questa infrastruttura fondamentale.

© Ferraratoday.it - Ponte sulla Sp13 riaperto al traffico (con un mese di anticipo): operazione da 600mila euro

Riaperto al traffico – venerdì 19 dicembre - il ponte di Casumaro lungo la Sp13 (Casumaro-Pilastrello), con un mese di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Sulla struttura di attraversamento, lunga 5,70 metri, la Provincia, durante le periodiche attività di monitoraggio sugli oltre 300 ponti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Cantiere sul ponte, buona notizia dopo le proteste: "Finirà con un mese di anticipo"

Leggi anche: L'Ast e i 71 bus fermi in garage per mancanza della deroga, Lombardo: "“600mila euro al mese di possibile danno erariale"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Riaperto al transito il ponte di Casumaro sulla SP13.

Ponte sul Settola riaperto al traffico. Il sindaco ha rimosso le transenne - Via del Castagno è di nuovo transitabile: è stata a lungo chiusa per l’intervento di eliminazione del guado. msn.com