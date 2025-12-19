Ponte della Val Tidone montagne di rifiuti Mobili e bombole di gas | strada bloccata

Un nuovo punto di discarica si è aperto lungo la strada di campagna sotto il ponte della Val Tidone, portando con sé montagne di rifiuti, tra cui mobili e bombole di gas. La situazione ha causato il blocco della strada, sollevando preoccupazioni ambientali e di sicurezza per la comunità locale.

Una nuova maxi discarica è spuntata lungo la strada di campagna che passa sotto il ponte della statale Val Tidone. I soliti ignoti hanno abbandonato centinaia di chili di rifiuti provenienti da interventi di sgombero e pulizia di cantine o box. Si tratta di una vera e propria montagna costituita da elettrodomestici usati, mobilio e macerie. Ma anche da materiali più pericolosi per l’ambiente come bombole del gas e pneumatici. Gli scarichi abusivi e i rifiuti abbandonati sono così tanti che hanno ostruito la strada che passa sotto il ponte, bloccandola e impedendo il transito ai mezzi agricoli diretti ai campi agricoli nei pressi di un cascinale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

