Convocata questa mattina da Serena Pompilio (Azione Politica), la commissione affari legali del Comune ha cercato di far luce sulle criticità sollevate dalla Corte dei Conti in merito al sistema dei controlli interni. In aula erano attesi sindaco, segretario generale e assessore agli affari. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Pompilio (Azione Politica) all’attacco: "I report contestati dalla Corte dei Conti li ha scritti il sindaco, non gli uffici"

Leggi anche: Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti. Salvini: “Scelta politica. Andiamo avanti”. Meloni: “Ennesima invasione dei giudici”

Leggi anche: In attesa della Corte dei Conti la Stretto di Messina trova casa al Cas, assegnati gli uffici amministrativi del Ponte

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ARRIVANO ALTRI LAVORI DI "AGGIUSTAMENTO" NEL CENTRO STORICO..QUALCOSA E' ANDATO STORTO DURANTE I LAVORI. LE ULTIME DELIBERAZIONI DEL COMUNE DI GROTTAGLIE. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ALL'ABIT - facebook.com facebook