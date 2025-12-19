Poliziotti e bikers portano doni

In un gesto di solidarietà e vicinanza, poliziotti e bikers portano sorrisi ai piccoli pazienti dell’ospedale Bufalini. Anche quest’anno, la Polizia Locale di Cesenatico, guidata dal comandante Alessio Rizzo, ha visitato il reparto di Pediatria, consegnando doni e giochi per rendere più serena la permanenza in ospedale. Un’iniziativa che dimostra come la comunità si unisce per supportare i più fragili e portare speranza.

© Ilrestodelcarlino.it - Poliziotti e bikers portano doni Fioccano le iniziative di solidarietà per i piccoli pazienti dell' ospedale Bufalini. Anche quest'anno una delegazione della Polizia Locale di Cesenatico guidata dal comandante Alessio Rizzo ha fatto visita ai piccoli ricoverati del reparto di Pediatria e consegnato numerosi giocattoli per allietare la permanenza in ospedale. Ad accoglierli in reparto per ringraziare del generoso gesto c'erano la coordinatrice Alice Rasi e una rappresentanza dell'equipe medica e infermieristica. Per i piccoli ricoverati sono arrivate in dono anche numerose confezioni di Wafer Babbi che sono state consegnate da Maria Luisa Pieri.

