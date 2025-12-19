Politica agricola comune no ai tagli dell’Europa Anche 30 imprenditori locali in piazza a Bruxelles

In un momento cruciale per il settore agricolo, migliaia di agricoltori si sono riuniti a Bruxelles, esprimendo forte opposizione ai tagli della Politica Agricola Comune. Con centinaia di trattori e la voce di 30 imprenditori locali, la protesta ha sottolineato la richiesta di un’Europa più equa e sostenibile, respingendo le decisioni che minacciano il futuro delle comunità agricole e delle tradizioni rurali.

© Ilrestodelcarlino.it - Politica agricola comune, no ai tagli dell’Europa. Anche 30 imprenditori locali in piazza a Bruxelles "Non è questa l’Europa che vogliamo". Con questo slogan ieri mattina migliaia di agricoltori e centinaia di trattori hanno protestato a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo, criticando la Politica agricola comune (Pac). Presente anche una delegazione di produttori locali con Coldiretti Forlì-Cesena rappresentata da 30 imprenditori pronti a difendere le ragioni di un settore che chiede ascolto e risposte concrete. "Ursula von der Leyen – spiegano Massimiliano Bernabini e Alessandro Corsini, presidente e direttore provinciali della Confederazione – vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati, minando così anche la salute dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Agricoltori umbri in piazza: "Anche noi a Bruxelles per dire no a tagli drastici" Leggi anche: Gli agricoltori baresi in piazza a Bruxelles: "L'Europa decide una politica 'lacrime e sangue' per noi" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Politica agricola comune, no ai tagli dell’Europa. Anche 30 imprenditori locali in piazza a Bruxelles; Ue, Pd: Pac strategica, No a riforme trabocchetto; Trattori in piazza a Bruxelles contro i tagli alla Politica agricola e l’accordo Mercosur; Cia Veneto in piazza a Bruxelles per dire no alla riforma della Pac. Politica agricola comune, no ai tagli dell’Europa. Anche 30 imprenditori locali in piazza a Bruxelles - Con questo slogan ieri mattina migliaia di agricoltori e centinaia di trattori hanno ... ilrestodelcarlino.it

A Bruxelles alla protesta dei trattori: c'è anche una delegazione dal Veneto - La Coldiretti aderisce alla mobilitazione contro la riforma della Pac, la politica agricola comune e contro l'accordo commerciale con il blocco sudamericano del Mercosur che l'Unione europea dovrebbe ... rainews.it

Macerata, trattori in marcia per protestare contro la nuova Politica agricola dell'Unione Europea - Trattori in corteo stamattina a Piediripa, in contemporanea con la protesta europea a Bruxelles. corriereadriatico.it

Centinaia di agricoltori provenienti da tutta Europa sono arrivati a Bruxelles per protestare contro la politica agricola europea. Un manifestante ha scaricato patate in strada come gesto simbolico di una mobilitazione legata in particolare all’accordo commercial - facebook.com facebook

Confagricoltura Grosseto alla manifestazione di Bruxelles: «Per una politica agricola più solida» - Il Giunco x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.