Politica agricola comune no ai tagli dell’Europa Anche 30 imprenditori locali in piazza a Bruxelles

In un momento cruciale per il settore agricolo, migliaia di agricoltori si sono riuniti a Bruxelles, esprimendo forte opposizione ai tagli della Politica Agricola Comune. Con centinaia di trattori e la voce di 30 imprenditori locali, la protesta ha sottolineato la richiesta di un’Europa più equa e sostenibile, respingendo le decisioni che minacciano il futuro delle comunità agricole e delle tradizioni rurali.

"Non è questa l'Europa che vogliamo". Con questo slogan ieri mattina migliaia di agricoltori e centinaia di trattori hanno protestato a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo, criticando la Politica agricola comune (Pac). Presente anche una delegazione di produttori locali con Coldiretti Forlì-Cesena rappresentata da 30 imprenditori pronti a difendere le ragioni di un settore che chiede ascolto e risposte concrete. "Ursula von der Leyen – spiegano Massimiliano Bernabini e Alessandro Corsini, presidente e direttore provinciali della Confederazione – vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati, minando così anche la salute dei consumatori.

