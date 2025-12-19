Politano | Giusto da Campioni d’Italia prenderci questa finale
Le parole dell’esterno azzurro dopo la vittoria nella semifinale di Supercoppa. Matteo Politano, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio TV Serie A, dopo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Pedullà senza filtri sulla Nazionale: «Sento dire di prenderci questa vittoria per il morale. La verità è una». Il duro commento prima di Italia Norvegia
Leggi anche: Manna: «I quarti di finale della Coppa Italia mancano a Napoli da cinque anni, vogliamo vincere questa sera»
RADIO TV SERIE A - Napoli, Politano: "Siamo i campioni d'Italia, era giusto che ci andavamo a prendere questa finale, Lukaku? Un grande recupero per noi, come giocatore ma ... - Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio TV Serie A dopo la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa: "La vittoria ce la siamo guadagnata sul campo l'anno scorso, come ... napolimagazine.com
Politano: "Da campioni d'Italia ci siamo guadagnati la finale. Su Lukaku..." - Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A dopo la vittoria per 2- tuttonapoli.net
Politano suona la carica: "Amma fatica', con l'Atalanta dobbiamo rilanciarci" - Il Napoli deve dimenticare in fretta la brutta sconfitta di Bologna e riprendere la corsa verso il primo posto. sportmediaset.mediaset.it
Moviola @Gazzetta_it Rabiot graziato, Maignan rischia grosso Al 13’ Højlund cade in area rossonera: contatto minimo, giusto lasciar correre. Al 28’ pedata di Rabiot su Politano: giallo mancato, che arriverà solo al 37’ su Di Lorenzo. All’8’ st l’episodio più d x.com
Matteo #Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio TV Serie A dopo la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.