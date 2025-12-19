Politano | Giusto da Campioni d’Italia prenderci questa finale

Le parole dell’esterno azzurro dopo la vittoria nella semifinale di Supercoppa. Matteo Politano, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio TV Serie A, dopo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Politano: “Giusto da Campioni d’Italia prenderci questa finale”

politano giusto campioni d8217italiaRADIO TV SERIE A - Napoli, Politano: "Siamo i campioni d'Italia, era giusto che ci andavamo a prendere questa finale, Lukaku? Un grande recupero per noi, come giocatore ma ... - Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio TV Serie A dopo la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa: "La vittoria ce la siamo guadagnata sul campo l'anno scorso, come ... napolimagazine.com

politano giusto campioni d8217italiaPolitano: "Da campioni d'Italia ci siamo guadagnati la finale. Su Lukaku..." - Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A dopo la vittoria per 2- tuttonapoli.net

