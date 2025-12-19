Politano a Mediaset | Fallo di Rabiot? Ha fatto male non poteva mai prendere la palla! Oggi abbiamo messo…

Matteo Politano commenta l’episodio controverso durante la semifinale di Supercoppa Italiana, esprimendo la sua opinione sul fallo di Rabiot e sottolineando l’importanza della vittoria del Napoli. Con parole dirette, l’attaccante azzurro analizza la dinamica dell’azione e riflette sulla partita, evidenziando l’atteggiamento della squadra e l’atteggiamento competitivo nel match decisivo contro il Milan.

L'attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Intervenuto nel postpartita della semifinale di Supercoppa Italiana vinta dal Napoli contro il Milan, l'esterno offensivo dei partenopei Matteo Politano ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. FALLO DI RABIOT? – « Dal campo ha fatto male, è un intervento da dietro e la palla non la poteva mai prendere. Accettiamo la decisione dell'arbitro e pensiamo alla partita. Abbiamo fatto una grandissima partita, interpretata a grandissimi livelli, tutti uno-contro-uno su cui siamo stati veramente bravi » FASE DIFENSIVA? – « In una partita del genere, quando ci metti attenzione e voglia di difendere tutti insieme a partire da Rasmus, si fa difficile per le altre squadre venirci a far gol.

