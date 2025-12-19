Poiana ferita a Nepi | Colpita all' ala da un cacciatore

Un esemplare di poiana è stato recuperato a Nepi da un agente della polizia locale. L'animale è stato trovato nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre in via degli Orti, in stato di sofferenza e molto magro, con una presunta ferita a un'ala probabilmente causata da colpi d'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

