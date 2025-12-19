Pogba investe sulle corse dei cammelli la PETA replica al francese | Realtà particolarmente crudeli ripensaci Cosa è successo

Paul Pogba ha annunciato il suo investimento nelle corse di cammelli, suscitando immediate critiche da parte della PETA. L'associazione animalista condanna la pratica, evidenziando la crudeltà e lo sfruttamento degli animali coinvolti. La decisione del calciatore ha acceso un dibattito sul rispetto per il benessere animale e le implicazioni etiche di questa passione.

© Juventusnews24.com - Pogba investe sulle corse dei cammelli, la PETA replica al francese: «Realtà particolarmente crudeli, ripensaci». Cosa è successo

Pogba investe nell’Al Haboob ma l’associazione animalista critica la scelta denunciando la sofferenza e lo sfruttamento degli animali nelle gare. L’ennesima svolta nella vita di Paul Pogba non riguarda un dribbling o un gol, ma un investimento imprenditoriale decisamente esotico che ha spiazzato molti tifosi. Il centrocampista francese ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel mondo delle  corse dei cammelli, diventando non solo investitore ma anche primo ambasciatore della squadra saudita  Al Haboob. L’ambizione dell’ex numero 10 della Juventus è quella di contribuire attivamente alla creazione della prima lega internazionale professionistica del settore, unendo la narrazione sportiva alla celebrazione di un patrimonio culturale antico del Golfo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pogba investe sulle corse dei cammelli, risponde la PETA: "Realtà crudele. Ripensaci" - Nei giorni scorsi Paul Pogba ha annunciato di essere entrato ufficialmente nel mondo delle corse dei cammelli, diventando investitore e ambasciatore di. tuttomercatoweb.com

