Pogba investe sulle corse dei cammelli la PETA replica al francese | Realtà particolarmente crudeli ripensaci Cosa è successo

Paul Pogba ha annunciato il suo investimento nelle corse di cammelli, suscitando immediate critiche da parte della PETA. L'associazione animalista condanna la pratica, evidenziando la crudeltà e lo sfruttamento degli animali coinvolti. La decisione del calciatore ha acceso un dibattito sul rispetto per il benessere animale e le implicazioni etiche di questa passione.

© Juventusnews24.com - Pogba investe sulle corse dei cammelli, la PETA replica al francese: «Realtà particolarmente crudeli, ripensaci». Cosa è successo Pogba investe nell’Al Haboob ma l’associazione animalista critica la scelta denunciando la sofferenza e lo sfruttamento degli animali nelle gare. L’ennesima svolta nella vita di Paul Pogba non riguarda un dribbling o un gol, ma un investimento imprenditoriale decisamente esotico che ha spiazzato molti tifosi. Il centrocampista francese ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel mondo delle corse dei cammelli, diventando non solo investitore ma anche primo ambasciatore della squadra saudita Al Haboob. L’ambizione dell’ex numero 10 della Juventus è quella di contribuire attivamente alla creazione della prima lega internazionale professionistica del settore, unendo la narrazione sportiva alla celebrazione di un patrimonio culturale antico del Golfo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: “Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico”: Pogba diventa imprenditore, investe sulle corse dei cammelli Leggi anche: Pogba, dal calcio al… deserto: investe nelle corse di cammelli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pogba investe in un nuovo insolito sport: sai come funziona?; Pogba, nuova vita nel deserto? Paul 'entra' nelle corse di cammelli; Pogba investe in team di corse di cammelli in Arabia Saudita: «Ho visto tante gare su YouTube per capire le strategie»; “Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico”: Pogba diventa imprenditore, investe…. Pogba investe sulle corse dei cammelli, risponde la PETA: "Realtà crudele. Ripensaci" - Nei giorni scorsi Paul Pogba ha annunciato di essere entrato ufficialmente nel mondo delle corse dei cammelli, diventando investitore e ambasciatore di. tuttomercatoweb.com Pogba investe in team di corse di cammelli in Arabia Saudita: «Ho visto tante gare su YouTube per capire le strategie» - L'ex centrocampista della Juventus, tornato a giocare col Monaco dopo la squalifica per doping, è diventato ambasciatore e azionista dell’Al Haboob Camel Racing ... corriere.it

Pogba investe in un team di corse di cammelli in Arabia Saudita - Il centrocampista del Monaco Paul Pogba ha dichiarato di essere diventato azionista della prima squadra professionistica al mondo di corse di cammelli, la Al Haboob, con sede in Arabia Saudita. ansa.it

E' diventato azionista di The Way of Warriors FC, una competizione spagnola. Se Pogba investe nei cammelli, vale tutto - facebook.com facebook

#Ronaldo è ovunque, dalla Casa Bianca al cinema: ora investe nelle arti marziali miste E' diventato azionista di The Way of Warriors FC, una competizione spagnola. Se Pogba investe nei cammelli, vale tutto x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.