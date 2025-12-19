Pm 10 giorni di sforamenti Dicembre nero per l’aria Ma gli anni bui sono lontani

Dicembre si è rivelato un mese difficile per la qualità dell’aria nelle città italiane, con diversi giorni di sforamenti di Pm 10. Tuttavia, rispetto agli anni più critici, i dati del 2025 mostrano un miglioramento significativo, anche se non ancora ai livelli ottimali. Secondo il bollettino Arpat appena diffuso, questa è una delle migliori performance degli ultimi dieci anni, lasciando sperare in un futuro di città più respirabili e meno inquinate.

© Lanazione.it - Pm 10, giorni di sforamenti. Dicembre nero per l'aria. Ma gli anni bui sono lontani Che aria tira in città? Migliore dell'anno passato, ma non ancora a livelli d'alta quota. A parlare è il bollettino Arpat del 2025 appena trascorso: uno fra i migliori degli ultimi 10 anni registrati in riva d'Arno. Almeno come purezza dell'aria. Le criticità però restano e si concentrano soprattutto negli ultimi 15 giorni. È infatti a dicembre che si sono registrati la maggior parte degli sforamenti della soglia di guardia per il Pm 10, cioè le polveri sottili composte da particolato con dimensioni inferiori a 10 micrometri. Per queste particelle che possono provare disturbi respiratori e patologie croniche, la legge stabilisce una soglia di guardia: la media giornaliera non può superare i 50 micrometri per metro cubo (um³) nell'arco delle 24 ore.

