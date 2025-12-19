Plusvalenze Juve Unione europea contro la giustizia sportiva italiana | a rischio le inibizioni di Agnelli e Arrivabene

La vicenda delle plusvalenze della Juventus diventa un caso europeo, con l’Unione Europea che mette in discussione le inibizioni di Agnelli e Arrivabene. Il parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia apre un nuovo capitolo, sollevando dubbi sull’autonomia della giustizia sportiva italiana e sulla tutela dei diritti fondamentali garantiti dall’UE.

Il parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue riapre il caso plusvalenze che ha coinvolto la Juve: in discussione non ci sono solo le inibizioni inflitte ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, ma l’equilibrio tra autonomia della giustizia sportiva e tutela dei diritti fondamentali garantiti dall’Unione Europea. Ecco cosa scrive Sport Mediaset. Juve, colpo di scena nel caso plusvalenza: i dettagli. Si legge su SportMediaset: Il parere depositato ieri dall’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Dean Spielmann, riapre clamorosamente la partita sul caso plusvalenze che ha coinvolto i vertici della Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

