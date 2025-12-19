Pluribus non è la serie che pensavamo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pluribus sorprende e sfida le aspettative, rivelando una narrazione ricca di colpi di scena nei primi sette episodi. Questo articolo contiene spoiler, quindi attenzione. La serie si distingue per scelte narrative audaci e personaggi complessi, lasciando il pubblico con molte domande e poche risposte. Una trama che non smette di sorprendere, dimostrando come a volte le aspettative possano essere tradite in modo affascinante.

pluribus non 232 la serie che pensavamo

© Gqitalia.it - Pluribus non è la serie che pensavamo

Questo articolo contiene spoiler sui primi 7 episodi di Pluribus La prima cosa che uno scrittore fa uscire di solito è il seme che determinerà la sua intera carriera. La prima sceneggiatura di Vince Gilligan per X-Files è stata Soft Light, una storia ossessiva su un uomo in fuga. Tony Shalhoub interpreta un fisico, vittima di un esperimento andato male che ha reso la sua ombra un vero e proprio buco nero che sradica chiunque vi si avvicini. I poliziotti gli danno la caccia, così chi vuole salvarlo ma tutti vengono inghiottiti in particelle subatomiche mentre Shalhoub li prega di stare alla larga. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Leggi anche: Pluribus di Vince Gilligan: la serie sci-fi che richiama breaking bad

Leggi anche: La serie tv Pluribus e il paradiso sociale che incarna un inferno da cui fuggire

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pluribus, il trailer e cosa sappiamo della nuova serie tv del creatore di Breaking Bad - È stato diffuso infatti il primo trailer ufficiale di Pluribus, la nuova serie distribuita da Apple TV+, dopo alcuni ... tg24.sky.it

Pluribus &#232; la serie del regista di Breaking Bad in arrivo su Apple TV Plus - Apple ha condiviso uno spezzone di Pluribus, l’attesa serie drammatica di Vince Gilligan, sceneggiatore e regista di Breaking Bad e co- macitynet.it

Pluribus &#232; la nuova ambiziosa serie del creatore di Breaking Bad: svelati i primi dettagli - Apple TV Plus ha ufficializzato l'arrivo di Pluribus, la nuova serie firmata da Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad e Better Call Saul. hwupgrade.it

Ci siamo persi questo! Pluribus: La teoria della frequenza e il messaggio introduttivo segreto

Video Ci siamo persi questo! Pluribus: La teoria della frequenza e il messaggio introduttivo segreto

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.