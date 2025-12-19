Pluribus sorprende e sfida le aspettative, rivelando una narrazione ricca di colpi di scena nei primi sette episodi. Questo articolo contiene spoiler, quindi attenzione. La serie si distingue per scelte narrative audaci e personaggi complessi, lasciando il pubblico con molte domande e poche risposte. Una trama che non smette di sorprendere, dimostrando come a volte le aspettative possano essere tradite in modo affascinante.

© Gqitalia.it - Pluribus non è la serie che pensavamo

Questo articolo contiene spoiler sui primi 7 episodi di Pluribus La prima cosa che uno scrittore fa uscire di solito è il seme che determinerà la sua intera carriera. La prima sceneggiatura di Vince Gilligan per X-Files è stata Soft Light, una storia ossessiva su un uomo in fuga. Tony Shalhoub interpreta un fisico, vittima di un esperimento andato male che ha reso la sua ombra un vero e proprio buco nero che sradica chiunque vi si avvicini. I poliziotti gli danno la caccia, così chi vuole salvarlo ma tutti vengono inghiottiti in particelle subatomiche mentre Shalhoub li prega di stare alla larga. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

