In un contesto di crescente povertà, il rischio usura aumenta, rendendo fondamentale promuovere la legalità. La nostra Fondazione, con sede a Perugia, si impegna a offrire supporto e punti di ascolto sul territorio, collaborando con i Carabinieri e Adic per ampliare la rete di assistenza e tutela.

© Lanazione.it - Più poveri, cresce il rischio usura: "La soluzione è nella legalità"

"La nostra Fondazione ha sede a Perugia e ha difficoltà a farsi conoscere e avere punti di ascolto sul territorio, per questo abbiamo siglato un accordo con i Carabinieri che hanno circa 92 sedi nella regione e oggi con Adic, con i suoi 14 sportelli". Lo ha spiegato il presidente della Fondazione contro l’usura Fausto Cardella in occasione della firma del protocollo d’intesa con Adic, l’associazione per i diritti dei cittadini. L’obiettivo dell’accordo è proprio quello di diffondere e comunicare nuove sinergie fondate sui valori condivisi della legalità, della solidarietà sociale e della tutela dei diritti civili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

