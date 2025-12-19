Più lavoro e formazione | così il Sud motiva i ragazzi

Il Sud Italia affronta da tempo la sfida della disoccupazione giovanile, un problema complesso e urgente. Tuttavia, nuove strategie di lavoro e formazione stanno emergendo come leve di motivazione e speranza per i giovani, offrendo opportunità concrete di crescita e sviluppo. Questi interventi rappresentano un passo importante verso un futuro più stabile e promettente, ridisegnando il panorama occupazionale e incentivando i talenti locali.

Probabilmente è la faccia più scura della disoccupazione, sicuramente quella più ingombrante e difficile da gestire, dal momento che riguarda la fascia di giovani che, fra i. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

