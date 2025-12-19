Più Europa Salerno | Il semestre filtro di Medicina è una riforma confusa che penalizza studenti e sanità

Una riforma presentata come superamento del numero chiuso si è tradotta, nei fatti, in un percorso confuso che ha portato soltanto incertezza per migliaia di studenti e famiglie senza affrontare il vero nodo strutturale: la carenza di medici nel nostro Paese. Il semestre filtro non ha garantito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Semestre filtro Medicina, Bernini: “Studenti non perderanno anno, predisposti correttivi. Nessun ritorno a test selettivi, riforma cammina con studenti”

Leggi anche: Ammissioni a Medicina, l'Ordine: "Semestre filtro è un flop: più posti che studenti"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scuola del Popolo Oristano. . L’Europa, ultimo baluardo del diritto a “Nuova scripta manent” Il report di Pino Salerno sulle notizie apparse nelle due ultime settimane nella stampa internazionale ruota attorno al tema dell’Europa. Non sembra un bel momento - facebook.com facebook