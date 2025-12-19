L'influenza continua a colpire numerosi italiani, con oltre 800.000 persone a letto nell'ultima settimana. La diffusione della 'variante K' preoccupa le autorità sanitarie, mentre i casi di infezioni respiratorie aumentano. La situazione richiede attenzione e misure preventive per contenere l'espansione di questa ondata influenzale.

© Agi.it - Più di 800mila italiani a letto con l'influenza nell'ultima settimana. Cos'è la 'variante K'

AGI - Continuano ad aumentare i casi di influenza nel nostro Paese. L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dall'8 al 14 dicembre, è stata pari a 14,7 casi per 1.000 assistiti (vs 12,4 nel bollettino precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente come atteso per il periodo. Sono stati stimati circa 817mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 4,9 milioni di casi. L'incidenza più elevata si osserva, come di consueto, nella fascia di età 0-4 anni, con circa 42 casi per 1.000 assistiti. È quanto si legge nel rapporto della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato oggi. 🔗 Leggi su Agi.it

